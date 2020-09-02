شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الـ3 أيام المقبلة.. مائل للحرارة شمالاً وأمطار على بعض المناطق (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس ال٣ أيام المقبلة، والتي يسود فيها طقس مائل للحرارة شمالاً شديد الحرارة جنوباً . ويتوقع خبراء الأرصاد الأربعاء الخميس الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد نهاراً. ومن المتوقع الأربعاء والجمعة سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً بنسبة ( 30 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول وخاصة عند مدينة سانت كاترين . ويسود في الثلاث أيام شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى، وارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحرى، ورياح معتدلة تنشط على خليج السويس . وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الأربعاء فتكون القاهرة «35– 25»، الإسكندرية «31 – 26»، قنا «40- 27»، الأقصر «41– 28»، أسوان «41 – 27» . وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 75 – 30 )، السواحل الشمالية ( 88 – 45 )، شمال الصعيد ( 65 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14) . أما غداً الخميس فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى «34 – 24»، الوجه البحرى «34 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39- 28»، شمال الصعيد «38 – 24»، جنوب الصعيد «42 – 28» درجة مئوية. ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون: القاهرة الكبرى «75 – 30»، الوجه البحرى «80 – 32»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» . Advertisements أما بعد غدً الجمعة فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى «35 – 24»، الوجه البحرى «35 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «32 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «41 – 28»، شمال الصعيد «39 – 24»، جنوب الصعيد «44 – 28» درجة مئوية . أما نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون: القاهرة الكبرى «75 – 30»، الوجه البحرى «80 – 32»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» . الوضع في مصر

اصابات 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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