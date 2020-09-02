شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«اتحاد السياحة»: توقعات عالمية بعودة الحركة بنسبة 70% والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال على غنيم عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية اننا تأثرنا كثيرا في مصر سياحيا بسبب أزمة كورونا ولكنها أزمة عالمية وسيكون لها حلول قوية خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن كل التوقعات المصرية والعالمية تشير الى عودة السياحة بنسبة 70% تقريبا خلال شهر مارس 2021.
وأضاف أنه للحفاظ على استمرار القطاع السياحي حتى شهر مارس 2021 لدينا نقطتين مهمتين جدا لابد من الحفاظ على العمالة المدربة وتطوير ودعم المنشآت السياحية وهذا يتطلب تفعيل المبادرات التي وضعتها الدولة لتمويل ومساندة القطاع السياحي.
وأوضح أنه لابد أن يتم الحفاظ على العمالة السياحية والمنشآت السياحية أيضا من خلال رفع الاثقال المكبل بها صاحب المنشآة من ضرائب وكهرباء ومياه وغيرها لان معنى هذا غرق صاحب المنشآة في سداد المديونيات ولن ينتبه للتسويق والتطوير لجذب السائح.
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