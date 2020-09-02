أخبار مصر

عضو بـ«اتحاد السياحة»: توقعات عالمية بعودة الحركة بنسبة 70%

0 نشر
هشام شوقي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«اتحاد السياحة»: توقعات عالمية بعودة الحركة بنسبة 70% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على غنيم عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية اننا تأثرنا كثيرا في مصر سياحيا بسبب أزمة ولكنها أزمة عالمية وسيكون لها حلول قوية خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن كل التوقعات المصرية والعالمية تشير الى عودة السياحة بنسبة 70% تقريبا خلال شهر مارس 2021.

وأضاف أنه للحفاظ على استمرار القطاع السياحي حتى شهر مارس 2021 لدينا نقطتين مهمتين جدا لابد من الحفاظ على العمالة المدربة وتطوير ودعم المنشآت السياحية وهذا يتطلب تفعيل المبادرات التي وضعتها الدولة لتمويل ومساندة القطاع السياحي.

وأوضح أنه لابد أن يتم الحفاظ على العمالة السياحية والمنشآت السياحية أيضا من خلال رفع الاثقال المكبل بها صاحب المنشآة من ضرائب وكهرباء ومياه وغيرها لان معنى هذا غرق صاحب المنشآة في سداد المديونيات ولن ينتبه للتسويق والتطوير لجذب السائح.

  • الوضع في مصر

    Advertisements

  • اصابات

    98,939

  • تعافي

    72,929

  • وفيات

    5,421

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عضو بـ«اتحاد السياحة»: توقعات عالمية بعودة الحركة بنسبة 70% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا