شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«اتحاد السياحة»: توقعات عالمية بعودة الحركة بنسبة 70% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على غنيم عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية اننا تأثرنا كثيرا في مصر سياحيا بسبب أزمة كورونا ولكنها أزمة عالمية وسيكون لها حلول قوية خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن كل التوقعات المصرية والعالمية تشير الى عودة السياحة بنسبة 70% تقريبا خلال شهر مارس 2021.

وأضاف أنه للحفاظ على استمرار القطاع السياحي حتى شهر مارس 2021 لدينا نقطتين مهمتين جدا لابد من الحفاظ على العمالة المدربة وتطوير ودعم المنشآت السياحية وهذا يتطلب تفعيل المبادرات التي وضعتها الدولة لتمويل ومساندة القطاع السياحي.

وأوضح أنه لابد أن يتم الحفاظ على العمالة السياحية والمنشآت السياحية أيضا من خلال رفع الاثقال المكبل بها صاحب المنشآة من ضرائب وكهرباء ومياه وغيرها لان معنى هذا غرق صاحب المنشآة في سداد المديونيات ولن ينتبه للتسويق والتطوير لجذب السائح.