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«مسافرون»: الدولة لا تدخر جهدا لمساندة السياحة والعائق في آليات التنفيذ

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هشام شوقي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، أن الدولة لا تألوا جهدا لمساندة القطاع السياحي ولابد من أن يكون كل مسئول على قدر مستوى الحكومة في مساندة ودعم السياحة ولابد من إيجاد آليات لتنفيذ مبادرات الدولة في مساندة السياحة من خلال تنفيذ القرارات الحكومية لأن القطاع السياحي عنصر مهم جدا في ما يحققه من توفير فرص عمل وتحقيق مليارات الدولارات لخزانة الدولة وما يرتبط به من نمو ونشاط أكثر من 70 نشاط تجاري وصناعي وخدمي.

وناشد د. عاطف عبداللطيف بضرورة تدخل الدولة بوضع قواعد وضوابط ملزمة للبنوك في تنفيذ ما صدر عنها من مبادرات وتوحيد الاشتراطات بجميع البنوك المنفذة لمبادرات تمويل القطاع السياحي والابتعاد عن البيروقراطية والروتين من بعض الموظفين.

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