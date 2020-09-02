شكرا لقرائتكم خبر عن «مسافرون»: الدولة لا تدخر جهدا لمساندة السياحة والعائق في آليات التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، أن الدولة لا تألوا جهدا لمساندة القطاع السياحي ولابد من أن يكون كل مسئول على قدر مستوى الحكومة في مساندة ودعم السياحة ولابد من إيجاد آليات لتنفيذ مبادرات الدولة في مساندة السياحة من خلال تنفيذ القرارات الحكومية لأن القطاع السياحي عنصر مهم جدا في ما يحققه من توفير فرص عمل وتحقيق مليارات الدولارات لخزانة الدولة وما يرتبط به من نمو ونشاط أكثر من 70 نشاط تجاري وصناعي وخدمي.
وناشد د. عاطف عبداللطيف بضرورة تدخل الدولة بوضع قواعد وضوابط ملزمة للبنوك في تنفيذ ما صدر عنها من مبادرات وتوحيد الاشتراطات بجميع البنوك المنفذة لمبادرات تمويل القطاع السياحي والابتعاد عن البيروقراطية والروتين من بعض الموظفين.
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