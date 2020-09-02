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شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 19 قرار إزالة تعديات في حي الضواحي ببورسعيد بمساحه إجماليه 2224 م2 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت أجهزه حي الضواحي ببورسعيد، حملاتها المكثفة لهدم وازاله التعديات على أملاك الدولة ومخالفات الخروج عن خط التنظيم، وباشرت الحملة نشاطها اليوم بمنطقتي الاسراء والتصنيع، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية وتنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بإزاله كافه التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء والخروج عن خط التنظيم.
وقامت اجهزة الحي بالتنسيق مع شرطه المرافق بتنفيذ ١٩ قرار إزالة مخالفات ات على مساحة ٢٢٢٤ م٢ وأكد اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي على استمرار إزالة كافه المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم واتخاذ كافه الاجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.
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