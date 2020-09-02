شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«اتحاد السياحة»: نمر بأزمة كبير و «متعشمين في الدولة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أننا نمر حاليا بأزمة كبيرة جدا في قطاع السياحة نتيجة لفيروس كورونا وكنا متعشمين في الدولة ولكن لابد من التفرقة بين النظرية والتطبيق العملي لأي موضوع فنجد اتحاد الغرف السياحي والغرف نفسها على تواصل واجتماعات مستمرة مع رئيس الوزراء ووزير السياحة ولا يدخرون جهدا في النهوض بالقطاع.
وأشار إلى أن معاونة الدولة متمثلة في 3 محاور هي صندوق الطوارئ التابع للقوى العاملة ومحور مبادرات القروض المتعلقة بالبنك المركزي والمحور الثالث القرارات الوزارية المتعلقة بتأجيل بعض الرسوم والمستحقات على القطاع السياحي.
وذكر وحيد عاصم ان قانون صندوق الطوارئ تمويله قائم على تحصيل 1% من مرتبات الموظفين والعاملين بالقطاع السياحي وعلى مدار 5 شهور فترة الازمة لم نكمل حتى الان صرف شهر واحد رغم ان المنشآت التي تقدمت للحصول على إعانة من صندوق الطوارئ 2800 منشآة وهذا يمثل 32% من جملة القطاع السياحي وللاسف يوجد تباطؤ في الصرف رغم قرار الدولة بذلك.
وأوضح وحيد عاصم أن قرارات رئاسة الوزراء الخاصة بتأجيل سداد مستحقات للدولة على القطاع السياحي وليس إعفاء ونحن نطالب ببعض الاعفاءات وليس تأجيل فقط وللاسف حتى التأجيل لم يتم ببعض المحافظات رغم صدور تعليمات بذلك.
أما فيما يتعلق بالمبادرات اوضح وحيد عاصم أن البنوك لديها مشكلة فهم يقولون ان الفلوس الموجودة بالبنوك خاصة بعملاء ومودعين ولابد من الحفاظ عليها وقام اتحاد الغرف السياحية بغرفه بعقد اجتماعات كثيرة لايجاد حل لهذه القصة وتم الخروج من الدولة بمبادرة 5% خاصة بالأجور والمرتبات ولكن البنوك لديها تخوف من أن القطاع السياحي عالي المخاطر وتم الاتفاق مع وزارة المالية بتعليمات من رئيس الوزراء لتدبير الضمانة وبالفعل خصصت وزارة المالية 3 مليارات جنيه كضمانة لإقراض القطاع السياحي بفائدة 5% ورغم هذا نواجه من البنوك بمجموعة من العوائق لدرجة أن 95% من المنشآت السياحية لا يستطيعون الحصول على تمويل من المبادرة .
وأشار وحيد عاصم إلى أن المبادرة الخاصة بتمويل القطاع السياحي بفائدة 8% وخاصة بالصيانة والاحلال والتجديد نجد كمية من الطلبات والضمانات مطلوبة من البنوك لا قبل لأحد بها في ظل التزامات بسداد أقساط وضرائب وتأمينات والناتج من النشاط حاليا صفر.
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