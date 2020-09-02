شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تقديم خريجى الحقوق لكلية الشرطة حتى 17 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أكاديمية الشرطة استقبال الطلاب الراغبين فى الالتحاق بها من خريجى كلية الحقوق لهذا العام 2020، والعام الماضى 2019، بتقدير مقبول "ذكور فقط"، حيث يدرس الطالب لمدة عامين ليحصل بعد ذلك على رتبة "ملازم أول"، وتستمر عملية التقديم حتى 17 سبتمبر المقبل.

ويتقدم الطالب بأوراقه الدالة على حصوله على "المؤهل الجامعى – الدرجة العلمية"، والمُستندات المطلوبة "شهادة الميلاد – بطاقة الرقم القومى – شهادة الثانوية العامة" إلى مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية "لن يتم التقدم للالتحاق من خلال شبكة المعلومات الدولية ولكن ستعلن نتائج جميع الاختبارات ويحدد موعدها عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت".

ووضعت أكاديمية الشرطة عددًا من الشروط، أبرزها أن يكون الطالب مُستوفيًا لشُروط اللياقة الصحية والبدنية والسن ومنها، ألا يقل طول القامة للطالب عن 165 سم، وللطالبات عن 160 سم، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف فى كل من العينين ويصرح الكشف بنظارة، وألا يحصل المتقدم للاختبار على نسبة أقل من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبى المتقدم الذى تجريه اللجنة الطبية المختصة، وألا يزيد السن فى أول أكتوبر 2020 على 28 سنة للحاصلين على الليسانس، أن يكون حاصلًا على المؤهل الجامعى فى عام 2020 أو عام 2019 فقط.

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ويجرى الطالب عددًا من الاختبارات أبرزها "اختبار القُدرات"، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى الثقافة والمعلومات العامة، وليس للطالب حق الإعادة حال رسوبه، واختبارى المقاس والقوام، فضلًا عن الكشف الطبى حيث يتم إجراؤه أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم فى حالة رسوبه الحق فى الإعادة لمرة واحدة فقط.

ويخضع الطالب للكشف النفسى، حيث يتم إجراؤه أمام اللجنة الطبية المختصة، ولا يحق للراسب الإعادة فى هذا الاختبار، وكشف السمات، حيث يتم من خلال إخضاع الطالب لبطاريتين لقياس القدرات العقلية ولا يحق للراسب الإعادة، فضلًا عن الاختبار الرياضى من خلال عدد من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فى حالة رسوبه، ثم الكشف الطبى المتقدم حيث يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة من خلال عدة تحليلات، وأخيرًا لجنة اختبار الهيئة، حيث تتم هذا العام لأول مرة على مرحلتين، "تحريري" للاختبار فى معلومات عن مصر، وشفوى عن طريق المفاضلة بين المتقدمين.

ويتمتع الطلاب المنضمين لكلية الشرطة بعدة مميزات، أبرزها يُمنح الدارس طوال فترة الدراسة مُكافأة تُوازى المُرتب المُقرر للمؤهل الجامعى الحاصل عليه، ويُمنح الخريج شهـادة الدبلـوم فـى مـواد الشُرطـة، ويُعين الخريج ضابط بهيئة الشُرطة، برُتبـة مـُلازم أول للحاصلين على الليسانس، ويتمتع الخريج بكافة المزايا المُقررة لضُباط الوزارة وأهمها رعاية صحية بمُستشفيات هيئة الشُرطة للضابط وأُسرتـه، ورعاية رياضية (بالاشتراك فى نوادى الشُرطة على مُستوى الجُمهوريـة"، ورعاية اجتماعية "المصايف – الحج – العُمرة – الرحلات – إلــخ"، ورعاية ثقافية "السماح بالدراسات العُليا والبعثات".