شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سعودى قادم بعد غياب شهور يشيد بالإجراءات الاحترازية بمطار القاهرة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد طبيب سعودى فور وصوله صالة مطار القاهرة بالإجراءات الإحترازية المتبعة بمطار القاهرة للتصدى لفيروس كورونا، وقال فى فيديو له عقب انتهاء إجراءات الحجر الصحى معه أن الإجراءات عالية الدقة ماتفرق عن أكبر المطارات العالمية، مضيفا أنه ملتحق بإحدى البرامج الزيارية مع مصر، وقال إن ظروف كورونا منعته عن زيارة مصر 6 أشهر كاملة.

ووجه رسالة طمانة للسياح بأن مصر بها أعلى درجات الأمان الصحى وإجراءات وإشتراطات التباعد الإجتماعى تطبق بحذافيرها وبنودها طبقا لإجراءات منظمة الصحة العالمية.

وأشاد بالدور الكبير الذى يقوم به رجال الحجر الصحى بمطار القاهرة، والدور العظيم الذى تقوم به وزارة الداخلية بالمطار وكافة الجهات المعنية.

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ويخضع جميع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

كما قام قام جميع الركاب من كافة الجنسيات بإظهار تحاليل الـPCR التى تؤكد خلوهم من فيروس كورونا ولم يمضى عليه 72 ساعة تنفيذا لقرار الحكومة المصرية بذلك، واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.