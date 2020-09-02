تنفيذًا للتكليف الرئاسي..العدل تكرم المتميزين من شباب الهيئات القضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلنت وزارة العدل، تكريم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية في حفل بحضور المستشار عمرو مروان وزير العدل. وقالت وزارة العدل في بيان لها، إنه بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، يشهد غداً الخميس المستشار عمر مروان وزير العدل ، حفل تكريم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية ، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجالس لكل جهة وهيئة قضائية، حيث يقام الحفل بفندق الماسة بمدينة نصر .

و أضافت الوزارة في بيانها؛ أن ذلك يأتي فى إطار خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية ، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية ، وتحفيزهم فى سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء .

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