"سيدة المحكمة".. النيابة تواصل التحقيقات بعد إخلاء سبيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل واقعة اتهام عضوة بالنيابة الإدارية بالتعدي على ضابط شرطة في إحدى مقارِّ المحاكم أثناء تأدية عمله.

وأكدت النيابة أنها مستمرة في استئناف التحقيقات في القضية بعد قرار إخلاء سبيلها.

وقال الضابط المتعدى عليه بتحقيقات النيابة العامة، أنه أبصر المتهمة تُصوِّر بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم، وخلال تنبيهه عليها بعدم السماح بذلك، وأنه يُشكل جريمةً يعاقب عليها تعدت عليه على النحو الذي ثبت بالمقطع المتداول، فتحفَّظَ عليها.

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أما المتهمة فأنكرت خلال التحقيقات تعديها على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول، وقالت إنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ فالتقت الضابطَ.

وادعت أنه افتعل معها مشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع.

وكانت النيابة العامة قررت في وقت سابق إخلاءَ سبيل المتهمة إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره (٢٠٠٠ جنيه)، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية.