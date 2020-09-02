علاقة سابقة ومعايرة.. الداخلية تكشف تفاصيل ذبح شقيقتين على يد صياد بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ذبح شقيقتين بقنا بعد القبض على المتهم وإجراء معاينة تمثيلية لجريمته.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة شقيقتين تقيمتان بدائرة مركز قوص بقنا داخل منزلهما وبهما جروح ذبحية.

وتم تشكيل فريق بحث وتمكن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة صياد مقيم بمحافظة أسوان. واعترف المتهم بتفاصيل الواقعة مؤكدا أنه نظراً لسابقة إارتباطه بعلاقة بإحدى الضحيتين وحدوث خلافات بينهما وارتباطها بآخر ومعايرتها له بسوء سلوك شقيقتيه، عقد العزم على التخلص منها.

Advertisements

وفى سبيل تنفيذ مُخططه توجه بتاريخ الواقعة لمسكنها وعقب فتح الباب له كبلها وكمم فمها واعتدى عليها بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها ولدى مشاهدة شقيقتها له وخشية افتضاح أمره، اعتدى عليها بذات السلاح محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها.

وأضاف المتهم أنه استولى على هاتفها المحمول وهرب وتخلص من الهاتف والسلاح المستخدم بإلقائه بأحد المصارف المائية بدائرة المركز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وجارى على النيابة العامة.