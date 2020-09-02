النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام طبيب أسنان بالتحرش بالرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال.

وذكرت النيابة في بيان أنها تلقت عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبًا بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.

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وتقدم المحامي حسن أبو العينين، وكيلا عن الفنانين عباس أبو الحسن، وتميم يونس، ببلاغ رسمي، للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد طبيب أسنان شهير لاتهامه بالتحرش الجنسي بهما.



وقال "أبو العينين" في تصريحات لمصراوي، إنه تقدم بالبلاغ صباح اليوم الثلاثاء إلكترونيًا، موضحًا أنه في انتظار الحصول على رقم عرائض خاص بالبلاغ لمتابعة التحقيقات بشأنه.

وكتب الفنان "أبو الحسن" على حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك”: "تم اليوم التقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة وسيادة معالي المستشار النائب العام عن طريق المحامي الأستاذ حسن أبو العنين، وكيلا عن عباس أبو الحسن عباس محمد، وتميم حافظ أحمد يونس، وآخرين ضد المتحرش الجنسي المتسلسل "ب.س" طبيب أسنان، وذلك عن وقائع التحرش الجنسي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية