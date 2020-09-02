نادي النيابة الإدارية يكلف محاميه لمتابعة قضية "سيدة المحكمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

كلف نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، محاميه بمتابعة قضية اتهام إحدى عضواته بالتعدي على ضابط شرطة في محكمة مصر الجديدة.

وذكر النادي في بيان صادر عنه، مساء الثلاثاء، أنه كلف المحامي بمتابعة الواقعة من الناحية القانونية واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات تحفظ هيبة النيابة الإدارية وأعضائها.

وأوضح: "نادي مستشاري النيابة الإدارية يتابع بدأب ما وقع بين المستشار الزميلة وأحد ضباط الشرطة بمحكمة مصر الجديدة، ويراقب عن كثب ماتم من إجراءات ليسارع إلى اتخاذ كافة ما يلزم، مبتغيا إظهار الحقيقة وإعلاء كلمة القانون غير مستبق لإجراءات الجهات ذات الشأن".

ولفت إلى أنه "وقع ناهضا بدوره في الزود عن أعضائه ومساندتهم فيما يعرض لهم عبر القنوات المشروعة لذلك غير آبه بأي ضجيج لا تنجلي وسط ركامة الحقيقة المنشودة ويزيغ معه الحق المأمول".