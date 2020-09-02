مصر | عـاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عـاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق في بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال.

وتلقت «النيابة العامة» اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٠ عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبًا بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.