شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال. وذكر بيان للنيابة العامة، الثلاثاء، «تلقت النيابة العامة الأول من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٠ عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبًا بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.