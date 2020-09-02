شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه مطروح» تطلق حملة تعريفية للمواطنين بتطبيق «قراءتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح؛ حملة تعريفية للمواطنين بتطبيق «قراءتى» للبدء في تسجيل قراءات عدادات المياه الخاصة بهم من خلاله هذا التطبيق والذي يساهم في الحد من مشكلة تراكم القراءات بالعدادات التي تواجه عدد من المواطنين، وكذلك متابعة الاستهلاك بشكل مستمر مما يساهم في ترشيد الاستهلاك، والتحكم في قيمة فواتيرهم.

و أوضح الدكتور مهندس ابراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ أن تطبيق «قراءتي» أطلقته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويمكن تحميله وتشغيله على أي موبايل، وذلك من خلال تسجيل بيانات العميل المدونة بفاتورة المياه، كما يتيح له إضافة صورة العداد لضمان دقة القراءات، والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، وأن تسجيل القراءات بالتطبيق متاحة في الفترة من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، وأوضح أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة «الأندرويد»و ال iOS

وأشار إلى أن الحملة بدأت اليوم الثلاثاء، الموافق الأول من سبتمبر، وتستمر حتى يوم الرابع عشر من الشهر الجاري، وسيتم من خلالها نشر كافة التفاصيل الخاصة بالتطبيق عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع فيس بوك: «شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح».

وفى سياق متصل، أعلنت الشركة القابضة؛ عن بدء التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين، من أبرزها خدمة معرفة قيمة الفاتورة، وسداداها، وشكاوى الفواتير، والخدمات مسبقة الدفع، وخدمات التعاقد على مياه الشرب، والصرف الصحي، والتعاقد الكودي، والخدمات الفنية، وغيرها، وذلك حرصًا من الشركة على تقديم خدماتها للمواطنين بشكل أسهل وأسرع..وتستمر أعمال الحملة على مدار الأسبوع القادم لتعريف المواطنين على طرق استخدام التطبيق .