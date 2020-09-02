شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يتفقد إجراءات القبول بالكليات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، لمتابعة سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة طبيًا وبدنيًا ونفسيًا، لإعداد وتأهيل دفعات جديدة من الضباط المقاتلين القادرين على حمل راية الوطن واستكمال مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة.

وتابع القائد العام للقوات المسلحة، مراحل الكشف الطبى على الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، والذى ينفذ بواسطة نخبة من الأطباء والاستشاريين من ضباط القوات المسلحة وفقا لمعايير علمية وطبية دقيقة تتماشى مع المواصفات اللائقة للخدمة بالقوات المسلحة.

وأشاد بالمستوى المتميز للطلبة المتقدمين ومدى رغبتهم للوصول إلى شرف الالتحاق بالحياة العسكرية، وذلك أثناء المرور على لجان اختبارات اللياقة البدنية وقفزة الثقة التى يتم خلالها تقييم مدى الثقة بالنفس والجرأة لانتقاء أفضل العناصر وفقا للمعايير القياسية.

تضمنت الجولة حضور كشف الهيئة للطلبة كإحدى مراحل الاختبارات النهائية للمتقدمين، وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من الطلبة فى أسلوب تنفيذ الاختبارات.