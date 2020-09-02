شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على «المتحف الكبير»: مصنع «مستنسخات الآثار» يبدأ الإنتاج نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصرى الكبير، تفاصيل مشروع إنتاج مستنسخات الآثار المصرية «الريبليكا»، بقوله إن المصنع سوف ينتج أول قطعة من «الريبليكا» نهاية العام الجارى، موضحا أنها تأخذ نفس أبعاد وأشكال وألوان القطع الأصلية، وسوف تكون المنتجات من خامات متعددة مثل الكريستال والحجر والأخشاب وغيرها من الخامات.

وقال، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه سوف يتم تسويق المنتجات وتصديرها إلى مختلف متاحف العالم والمقاصد السياحية المحلية والعالمية، موضحا أن مصر تملك حقوق الملكية الفكرية لذلك الميراث الحضارى المادى والمعنوى، متوقعا أن يلبى إنتاج المستنسخات التذكارية احتياجات السائح الذى يزور مصر بشكل عام والذى يزور المتحف الكبير، لشراء الهدايا التذكارية التى يهديها إلى أصدقائه وعائلته عندما يعود إلى وطنه، مشيراً إلى أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، عندما زار المتحف بصحبة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وشاهد بعض المنتجات من خلال «ترابيزة ربيع» المصنوعة من النحاس المطلى، اختار واحدة من المشغولات على شكل زهرة اللوتس ليهديها إلى زوجته كدليل على جمال وجودة المنتجات المتحفية المصرية.

وأضاف مفتاح: «الفكرة بدأت بطلب الفنان التشكيلى ربيع محمد، مدير إدارة الفنون والحرف اليدوية، فى مارس ٢٠١٩، الذى عرض علىّ بعض نماذج الحلى من المصنوعات اليدوية، فرحبت بالفكرة ودعوته إلى لقائى، واقترحت فى نهاية اللقاء أن يكون تنفيذ النماذج المصنعة على نحو أدق من الحرفية والمهارة، وذلك بمحاكاة الأبعاد الأثرية الحقيقية للقطع التى يقع الاختيارعلى تنفيذها، وأن يكون بنفس الطريقة المتبعة فى التصنيع عند المصرى القديم، مع إضافة شعار المتحف، وبالفعل تم عرض بعض نماذج الحلى المصنعة يدويًّا على مجلس إدارة المتحف منتصف العام الماضى، بعد الالتزام بتنفيذ المقترحات السابقة، ولاقت الفكرة والنماذج المصنعة ومستوى إتقان المنتجات استحسان كافة الأعضاء، وكانت النماذج أول نواة للمنتجات الخاصة بالمتحف، وبذلك يكون المتحف هو أول متحف له منتجات خاصة به تحمل اسمه، أسوة بما هو معروف فى المتاحف العالمية». وأشار، إلى أنه على هامش المعارض الخارجية للآثار المصرية، سوف تخصص مساحة لعرض المنتجات التذكارية بهدف تسويقها.