أخبار 24 ساعة..الصحة تكشف خطتها لتأمين الطلاب من عدوى كورونا مع بدء العام الدراسى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها الحكومة تعلن إنشاء وحدة للتغيرات المكانية لرصد أى بناء مخالف فى لحظته، و اللواء شريف سيف الدين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد بدرجة وزير الصحة تكشف خطتها لتأمين الطلاب من عدوى كورونا مع بدء العام الدراسى الجديد التموين تعلن صرف كمامة قماش إجباريا على كل بطاقة تضم 4 أفراد فأكثر التموين تؤكد انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات سبتمبر التعليم تعلن إجراءات تظلم طلاب الدبلومات الفنية على نتيجة الامتحان 2020 القوى العاملة تعلن التفتيش على 21394 منشأة لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا انخفاض درجات الحرارة غدا وفرص أمطار غزيرة ورعدية بسيناء والعظمى بالقاهرة 35 درجة معبد الكرنك يستقبل أول فوج سياحى بعد استئناف السياحة الثقافية.. صور إنفو جراف.. اعرف الجدول الزمنى للمرحلة الثانية للتنسيق والحد الأدنى 15ألف طالب يسجلون رغباتهم فى اليوم الأول لانطلاق المرحلة الثانية للتنسيق.. إجراءات احترازية ضد كورونا بمعامل الجامعات.. والسيد عطا يعلن استمرار استقبال طلاب المرحلة الثانية يوم الجمعة وانتهاء التسجيل 5 سبتمبر Advertisements الزراعة: شحنة الدواجن المستوردة لتصنيعها وإعادة تصديرها ولن تدخل السوق المحلى الزراعة تشكل لجانا لاعتماد مزارع التمور للتصدير للأسواق الصينية الكهرباء تعلن رفع كفاءة شبكات المنوفية بتكلفة 690 مليون جنيه تعرف على تفاصيل تعاقد النقل مع شركة فرنسية لإدارة وصيانة الخط الثالث للمترو صور.. وزير النقل: الحكومة وحدها المسئولة عن تحديد سعر تذكرة المترو الصحة: تسجيل 176 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 19 حالة وفاة

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