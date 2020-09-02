شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس اجتماع اللجنة البطريركية للتعليم المسيحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة البطريركية للتعليم المسيحي، وذلك بحضور الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومسؤول لجنة التعليم المسيحي بالسينودس البطريركي المقدس.

وأقيمت فعاليات الاجتماع بالكلية الإكليريكية بالمعادي، بمشاركة الأب يوحنا بخيت مدرس الكتاب المقدس بالكلية بالإكليريكية، ومسؤولي مكاتب التعليم المسيحي والمعاهد من مختلف الإيبارشيات.

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بدأ اللقاء بالصلاة الافتتاحية، اعقبها كلمة من غبطة أبينا البطريرك، والتي تحدث فيها حول أن التعليم المسيحي هو حق وواجب، مشيرًا إلي إنه حق لكل معمد وواجب على الكنيسة.

وجدير بالذكر أن اللقاء سوف يستمر حتي مساء غدا الأربعاء الموافق 2 سبتمبر الجاري.