شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طبيب مصرى فى مدينة درنة الليبية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر إعلامية ليبية وفاة طبيب مصرى الجنسية يدعى جمال وفيق عباس وهو أخصائي أمراض نساء وولادة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد فى درنة خلال شهر أغسطس الماضى.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض فى ليبيا، أعلن اليوم الثلاثاء، تسجيل 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

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وأكد المركز فى بيان صحفى له تماثل 217 مصابا للشفاء، بينما توفي خمسة آخرين، مشيرا إلى تسجيل 491 إصابة جديدة و167 حالات مخالطة.

ولفت المركز إلى أنه تسلم يوم أمس الاثنين 2878 عينة موزعة على النحو التالي المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس تسلم عدد 1123 عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن عدد 141 عينة، ومختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية عدد 636 عينة، ومختبر فرع المركز سبها عدد 132 عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد 232 عينة.

وأوضح المركز أنه تسلم 92 عينة من فرعه فى مدينة الزاوية، و32 عينة من فرع فى الزنتان، وسبع عينات من مختبر مركز طبرق، و400 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، خمس عينات من فرع المركز فى زوارة، وعينة واحدة من فرع المركز في غدامس، وأربع عينات من فرع المركز فى الكفرة، وعدد 73 عينة من مختبر المعهد القومى لعلاج الأورام صبراتة.