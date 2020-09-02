القابضة للمياه: تطبيق "قراءاتى" يهدف للتباعد الاجتماعى والتخفيف على المواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رحاب شوقى، مديرة تطبيقات بالشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحى، إن تطبيق قراءتى، المعنى بقراءات عدادات المياه، سهل الاستخدام، ويهدف إلى تطبيق سياسة التباعد الاجتماعى في ظل جائحة كورونا، إلى جانب أنه يسهل يجعل المواطن أكثر اطمئنانا في معرفة استهلاكه، وتابعت: "وهناك تطبيق آخر 125 يتيح للمواطنين دفع فاتورة المياه".
وأضافت "رحاب شوقى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشركة القابضة بصدد إطلاق البوابة التجارية الإلكترونية من أجل استقبال التعاقد والخدمات التي تقدمها الشركة من أجل التخفيف على المواطنين بقدر الإمكان.
وأشارت الى أن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الاندرويد من خلال الرابط التالي
ولأنظمة IOS
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