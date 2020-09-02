شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو: تطوير كبير بالنقل فى عهد السيسى وماكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت لورانس باتل رئيس المجلس التنفيذي لشركة RATP DEV الفرنسية، الشكر للحكومة المصرية على ثقتها الغالية لتنفيذ مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق، مشيرة إلى أربعين عاما من الشراكة المصرية الفرنسية فى مجال النقل.

وأوضحت، خلال تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر"، أن 15 عاما مدة تنفيذ المشروع متضمنا مراحل الصيانة والتشغيل وهدفنا خدمة جيدة، مردفة:"نطبق نظام الصيانة الطويلة الأمد وهو الأنسب اقتصاديا".

وأشارت رئيس المجلس التنفيذي لشركة RATP DEV الفرنسية، إلى أن هناك تطويرا كبيرا فى مجال النقل فى عهد الرئيسين السيسى وماكرون، مضيفة أن مترو الأنفاق خدمة حيوية يعتمد عليها المواطن سواء فى مصر أو فرنسا.