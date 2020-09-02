شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية لتجارة الجملة تؤكد إضافة 10 أصناف للسلع التموينية لترتفع لـ28 سلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد زايد عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، إن هناك حرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين في ظل تزايد منحنى إصابات فيروس كورونا، مضيفا أن 10 أصناف تم إضافتها للسلع التموينية لترتفع عدد السلع التموينية لـ28 سلعة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن الكمامة هي رقم واحد للحد من انتشار فيروس كورونا، وهذا بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، مضيفا أن وزير التموين قرر صرف كمامة واحدة إجبارية لبطاقة التموين التي تضم 4 إفراد واختيار للبطاقة التي تحتوي على 3 أفراد واقل .

وأوضح، أن وزارة التموين تمتلك أكبر شبكة توزيع منتظمة، مؤكدا أن بطاقة التموين لها قدرة وفاعلية في توزيع السلع الأساسية والضرورية والاستراتيجية، مضيفا أن الوزارة تعاقدت على أكثر من 22 مليون كمامة، وسيتم استلامها على دفعات، والكمامة سيتم توافرها بنوعين .

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فى سياق متصل، تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرار على مدار الأيام الماضية.

‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالي:- ‏‎-الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه والكوسة 9 جنيه للكيلو والجزر 8.5 جنيهات والخيار 8.5 جنيه.

‏‎-الباذنجان الرومى بـ5 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 جنيهات للكيلوجرام. ‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والليمون 6 جنيهات.

‏‎-الباميا الخضراء بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎-التفاح البلدى 17.5 جنيه.

‏‎‏‎-تفاح أمريكي بـ 35جنيها

‏‎‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

‏‎‏‎-بطيخ بـ5,5 جنيه.

‏‎‏‎-الموز المستورد بـ28 جنيها

‏‎‏‎-العنب بـ15 جنيها.