شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشيد بتجربة تمثيل المصريين فى الخارج بالبرلمان: إيجابية جدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنه لأول مرة يتم تمثيل شريحة من المصريين فى الخارج بالبرلمان المصرى، قائلة "اعتبرها خطوة إيجابية جدا"، وأن الـ8 ممثلين عن المصريين في الخارج كانت تجربة لها إيجابياتها وسلبياتها، ولكن هناك الآن فى البرلمان الجديد مصريين أخرين يريدون التمثيل داخل البرلمان، وأن يتم ترشيحهم عن المصريين في الخارج بالتنسيق مع وزارة الهجرة.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء، ببرنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث اليوم، والذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن دور الوزارة والجهات المعنية في الإيفاء بكل من يريد التقدم لذلك المنصب، ولكن في النهاية الاختيار سيكون للأصلح والأضمن.
وكانت كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل مبادرة "ولادك يا مصر"، موضحة أنها تأتى بهدف تعريف شريحة الدارسين المصريين بالخارج ما يحدث على الأرض فى عدد من الملفات.
وقالت وزيرة الهجرة خلال تصريحات لها، إنه بعد أزمة العالقين كان مهم للوزارة العمل على الشرائح العائدة من الخارج وخصوصا الطلاب، وكان من الضرورى الاستفادة منهم، وعمل مجموعات للتحرك من خلالها فى هذه الفترة.
وواصلت السفيرة نبيلة مكرم: "بدأنا تناول قضايا المياه، ثم قضايا المرأة المصرية والتحديات والجهود التى تقوم بها الدولة المصرية".
وتابعت الوزيرة: "تواصلنا مع وزير التعليم العالى للتعرف على قضايا الوطن ومستوى التعليم العالى فى مصر، وسيتم تنظيم زيارة لهم إلى جامعة الجلالة، ووزير التعليم العالى سيعرفهم بما يحدث فى الدولة، كما سيتم تعريفهم بباقى الجامعات المصرية، ومن المهم أن يعرفوا أن هناك تمثيلا مشرفا للجامعات الأجنبية فى الدولة المصرية".
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