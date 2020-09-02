شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أقسام الباطنة بعين شمس يوضح الطريقة الرئيسية للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة فى طب عين شمس، على عودة الدراسة فى ظل فيروس كورونا، قائلًا إن فيروس كورونا فرض على الجميع أسلوبا مختلفا، مؤكدًا أن التباعد الجسدى هو المنطق الرئيسى للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن التليفزيون سيكون له دور فى العملية التعليمية، ويجب على الطلاب أن يعتادوا على طريقة البحث؛ لأنها كانت طريقة التقييم فى الفترة الماضية.

وأكد رئيس أقسام الباطنة فى طب عين شمس، خلال مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء، ببرنامج رأى عام المذاع على فضائية TEN، ويقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، أنه يجب اتباع كافة الإجراءات اللازمة، الفحص الحرارى، التباعد الجسدى، وتوفير أماكن لغسيل الأيدى بداخل المدارس، مضيفًا أنه يجب على الطلاب الذين يعانون من أى أعراض تنفسية عدم الذهاب إلى المدرسة. وأوضح رئيس أقسام الباطنة أن زيادة الإصابات حاليًا ناتجة عن التراخى فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.