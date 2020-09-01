شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مناطق ضعف خدمة المحمول للشركات الأربعة خلال شهر يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي تقريره لنتائج قياسات شهر يوليو لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر.

وتم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 25 الف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية، والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحي، حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

وأظهرت نتائج شركة لشركة فودافون تم رصد (19) مدينة وحي تعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينة نصر ومصر الجديدة وعين شمس والسلام والعباسية والزمالك في القاهرة ومناطق في شرق الاسكندرية، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات (5) مدينه وحي وأهمها في القاهرة مدينة نصر، ومن حيث جوده صوت المكالمات (8) مدينه وحي أهمها في القاهرة مدينة نصر والزمالك وفي الاسكندرية مناطق غرب الاسكندرية.

بالنسبة لشركة اورانج تم رصد (24) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور ومدينة نصر والرحاب والعباسية وشبرا في القاهرة والسادس من اكتوبر في الجيزة، وفي الإسكندرية، مناطق في شرق وغرب الاسكندرية والساحل الشمالي، ومن حيث جوده صوت المكالمات في (6) مدن وأحياء أهمها مناطق في شرق الاسكندرية.

وبالنسبة لشركة اتصالات تم رصد (17) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور ومدينة نصر والتجمع والمقطم في القاهرة ومناطق في شرق الاسكندرية، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات (4) مدينه وحي وأهمها العبور والمقطم ومدينتي في القاهرة، ومن حيث جوده صوت المكالمات (2) مدينه وحي أهمها المرج بالقاهرة.

أما شركة وي تم رصد (39) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور والتجمع ومصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس والمرج والسلام وحدائق القبة والمنيل وشبرا وشبرا الخيمة والزمالك وحلوان والمقطم في القاهرة، والسادس من اكتوبر وامبابة في الجيزة وفي الإسكندرية مناطق في شرق الإسكندرية، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات حي المقطم في القاهرة.

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وأظهرت نتائج قياسات سرعة تنزيل البيانات ان متوسط السرعة لشركة اورانج 31 ميجا بيت في الثانية مع ملاحظة ان نسبة 10% من الاختبارات التي أجريت لم تتعدى 9 ميجا بيت في الثانية مع تميز الشركة في 51 منطقة من إجمالي 81 منطقة، بينما بلغ متوسط السرعة لشركة اتصالات 27 ميجا بيت في الثانية مع ملاحظة ان 10% من الاختبارات لم تتعدى 8 ميجا بيت في الثانية مع تميز الشركة في 16 منطقة من إجمالي 81 منطقة، اما بالنسبة لشركة وي فقد بلغ متوسط السرعة 27 ميجا بيت في الثانية و10% من الاختبارات لم تتعدى 8 ميجا بيت في الثانية مع تميز الشركة في 10 مناطق، وقد بلغ متوسط السرعة لشركة فودافون 21 ميجا بيت في الثانية مع ملاحظة ان 10% من الاختبارات لم تتعدى 6 ميجا بيت في الثانية مع تميز الشركة في 4 مناطق.