شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوجه بإصلاح هبوط أرضي في شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، مسؤولي حي غرب شبين الكوم بمتابعة أعمال إصلاح شركة مياه الشرب والصرف الصحي لهبوط أرضي بنزلة الكوبري العلوي شارع الجلاء البحري بحي غرب مدينة شبين الكوم. وبحسب بيان، الثلاثاء، أكد المحافظ ضرورة سرعة إصلاح الهبوط حرصًا على سلامة المواطنين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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