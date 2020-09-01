شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار استقبال المواطنين لسداد قيمة جدية التصالح في سرس الليان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع سيد عبدالعال، رئيس مدينة سرس الليان، أعمال لجنة التصالح واستقبال المواطنين لسداد قيمة جدية وطلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي، وتنظيم العمل وتذليل كل العقبات أمام المواطنين. وأكد «عبدالعال» في بيان، الثلاثاء، أن العمل مستمر طوال اليوم حتى التاسعة مساءً وأيام العطلات والأجازات الرسمية وحتى نهاية شهر سبتمبر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار استقبال المواطنين لسداد قيمة جدية التصالح في سرس الليان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.