شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يوافق على تنفيد «نفق سعد زغلول» ومشروعات طرق في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على توفير التمويل اللازم لتنفيذ نفق سعد زغلول بمدينة بنها، بالإضافة لبعض مشروعات الطرق، على أن يتم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير التمويل المطلوب لمحافظة القليوبية.

وناقش «مدبولى»، خلال اجتماعه باللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لمتابعة الموقف الحالى للتصالح فى مخالفات البناء، والموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بالمحافظة، الموقف على الأرض فيما يخص المشروعات الحيوية التى تهم المواطنين بكل المحافظات، مؤكدا أن الهدف من لقاءاته المتتابعة بالمحافظين هو العمل على حل المشكلات المتداخلة مع الوزارات والجهات المختلفة، ودفع العمل فى المشروعات المتعددة.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن إجمالى اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2020/2021 بلغ 512 مليون جنيه، مستعرضا توزيعات هذه الاعتمادات على القطاعات المختلفة، سعيا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعرض المحافظ أهم المشروعات الجارى تنفيذها حالياً فى نطاق المحافظة، وكذا أبرز التحديات التى تواجه عملية التنفيذ فى مختلف القطاعات، إلى جانب استعراضه لموقف منظومة المخلفات الصلبة، وكذلك الموقف الحالى للتصالح فى مخالفات البناء، والتعديات على أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، سواء أراض بناء أو أراض زراعية.

وأشار إلى أن هناك 25 مشروعاً فى قطاع الصحة، تم الانتهاء منها بالكامل بتكلفة 354 مليون جنيه، منها مستشفى التأمين الصحى ببنها، ومستشفى قها المركزى، إلى جانب تطوير مستشفى قليوب المركزى، وتطوير مستشفى أبوالمنجا المركزى، بالإضافة لـ18 مشروعاً جارٍ العمل على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وتضمنت تطوير مستشفى كفرشكر، ومستشفى الخانكة المركزى، إلى جانب عملية إحلال كامل لمستشفى طوخ المركزى، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى القناطر الخيرية المركزى.

وشهد قطاع التعليم، حسب المحافظ، إنشاء وتطوير 202 مدرسة بتكلفة 937 مليون جنيه، منوهاً بأن هناك 43 مشروعاً جار العمل على الانتهاء من تنفيذها.

وكشف المحافظ أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، وصل عدد المشروعات بقطاع مياه الشرب، إلى 17 محطة مياه بتكلفة 3.9 مليار جنيه، وجارٍ الانتهاء من مشروعات أخرى لمحطات المياه يبلغ عددها 9 محطات، منها توسعات محطة طوخ بطاقة 69 ألف مترمكعب/ يوم، ومحطة سرياقوس بالخانكة بطاقة 145 ألف مترمكعب/ يوم، إلى جانب تنفيذ محطات مياه لمعالجة الحديد والمنجنيز ضمن مشروع تغذية 240 قرية على مستوى الجمهورية.

وأشار الهجان إلى أن نسبة تغطية مدن المحافظة بالصرف الصحى وصلت إلى 100%، بينما وصلت نسبة تغطية القرى إلى 50%، وجار العمل على تغطية 20% من إجمالى قرى المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها من عام 2014 حتى الآن بلغ 44 مشروعاً لمحطات الصرف الصحى بتكلفة 1.9 مليار جنيه.

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وحول مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، أوضح المحافظ أنه تم توصيل الخدمة لعدد 222874 وحدة سكنية خلال الفترة من 2014 حتى 2020، مؤكداً أنه من المستهدف العمل على زيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بقطاع الطرق، أشار اللواء الهجان إلى أن المحافظة تحظى بشبكة من الطرق الرئيسية والسريعة والإقليمية تربطها بمحافظات القاهرة، والجيزة، والغربية، والشرقية، والمنوفية، والدقهلية، مما يحقق لها إمكانية وصول عالية وهو من أهم مميزات المحافظة، موضحاً أن إجمالى خطط الرصف بنطاق المحافظة من 2014 حتى 2019، شملت رصف طرق ترابية بأطوال وصلت إلى 53.5 كم، إلى جانب رفع كفاءة طرق مرصوفة بأطوال 127 كم، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 297.4 مليون جنيه.

وحول الموقف الحالى للتصالح فى مخالفات البناء، أوضح المحافظ أن إجمالى عدد طلبات التصالح بلغ 74680 طلبا، وبلغ إجمالى رسوم الفحص المحصلة ورسوم الجدية المحصلة 444 مليون جنيه. ولفت المحافظ إلى أن حالات التعدى على أراضى المبانى بلغت 16165 حالة بمساحة 3 ملايين مترمكعب تقريبا، و14452 حالة إزالة بمساحة 2.5 مليون متر مكعب.