شكرا لقرائتكم خبر عن 75 ألف طالب يسجلون في أول أيام المرحلة الثانية للتنسيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل نحو ٧٥ ألف طالب اختياراتهم، الثلاثاء، فى أول أيام المرحلة الثانية للتنسيق عبر الموقع الإلكترونى ومكاتب التنسيق المختلفة، جاء ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التعليم العالى فتح باب التقدم للمجالات الطبية بجامعة الملك سلمان.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أى شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مشددا على إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت المقبل.

وأوضح عطا أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر الجارى، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل، لافتا إلى أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات يستمر حتى مساء السبت المقبل.

فى سياق آخر، أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن إتاحة التقدم لثلاثة برامج دراسية جديدة فى فرع الطور بجامعة الملك سلمان الدولية، حيث تم إضافة ثلاثة برامج دراسية فى مجال (الطب البشرى وطب الأسنان والعلوم الصيدلية) لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين فى الالتحاق بتلك البرامج الدراسية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم على الموقع قبل إتاحة البرامج الجديدة، أن يعدلوا الرغبات من خلال موقع الجامعات الأهلية؛ إذا رغبوا فى التقدم للبرامج الدراسية الجديدة فى جامعة الملك سلمان الدولية.

وأشارت فى بيان لها إلى أن جامعة الملك سلمان الدولية تتميز بأن لها 3 فروع فى الطور ورأس سدر وشرم الشيخ وتقدم العديد من البرامج الدراسية المميزة، ففى فرع مدينة الطور تتم دراسة العلوم الهندسية، علوم الحاسب، هندسة الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم الأساسية والطب البشرى والعلوم الصيدلية وطب الأسنان وفى فرع مدينة رأس سدر تتم دراسة العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية وفى فرع مدينة شرم الشيخ تتم دراسة اللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم.

وفى سياق متصل، سيتم إجراء اختبارات القبول (المجمعة - الإنسانيات - اللغة الإنجليزية) خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر وستكون باللغة الإنجليزية وأونلاين، ثم يبدأ اختبار التفكير النقدى من 10 إلى 11 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج يوم 12 سبتمبر، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 14 إلى 17 سبتمبر، ثم يبدأ الكشف الطبى من 19 إلى 24 سبتمبر.

Advertisements

وفى المحافظات، استقبلت المعامل الإلكترونية لتنسيق المرحلة الثانية، الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم فى أول أيام المرحلة وسط إقبال من الطلاب، وتمت مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

من جهة أخرى، عقدالدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع اللجنة العليا لفرع الخرطوم، لمناقشة الاستعدادات والخطط اللازمة لتشغيل الفرع مرة أخرى بالخرطوم، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على عودة الكليات المختلفة تباعًا بفرع الجامعة بالخرطوم بالتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.