شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 15 تعديًا على أراض أملاك دولة في حي المناخ ببورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أجهزة حي المناخ بقيادة الدكتور منصور بكري، رئيس الحي، حملات مكثفة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة بنطاق الحي.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تولت الحملة المرور بمنطقة أبراج الحاسب الآلي وبمنطقة معسكر السلام، وجرى تنفيذ ١٥ قرار إزالة مخالفات وتعديات على أملاك الدولة ومخالفات خروج عن خط التنظيم وتزويدات مخالفة.

واتُخذت الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات، وكان الحى وجه انذارات لأصحاب المخالفات والتعديات بإزالتها لتفادى التعرض للإجراءات القانونية.

وشارك في الحملة نائب مأمور قسم شرطة المناخ ومباحث القسم، بمشاركة إدارات الإشغالات والأملاك والمتابعة والتفتيش والورش والأمن والعلاقات العامة.