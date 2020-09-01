شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تكشف موعد الانتهاء من الخط الثالث للمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة النقل عن موعد الانتهاء من جميع مراحل الخط الثالث للمترو إمبابة - عدلي منصور.

وذكر بيان للوزارة، الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من هذا الخط تم افتتاحها في فبراير 2012، والمرحلة الثانية في مايو 2014، والجزء الأول من المرحلة الرابعة في يونيو 2019، والجزء الثاني من المرحلة الرابعة والورشة الرئيسية للخط الثالث البالغ مساحتها 65 فدانًا في أغسطس 2020.

وأضاف أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة منه ومخطط افتتاحها على 3 مراحل اخرهم في 2023 لتصل طاقة النقل بالنقل بالخط بعد اكتماله إلى 1.5 مليون راكب يوميا، كما تصل طاقة النقل لشبكة مترو الأنفاق بخطوطها الثلاثة لحوالي 3.7 مليون راكب يومياً لتخفيف حدة الإزدحام السطحى وحل مشاكل النقل والمرور في القاهرة الكبرى.