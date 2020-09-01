شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: 250 مليون جنيه حصيلة جدية التصالح في مخالفات البناء حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن المواطن الدمياطي مستجيب لقانون التصالح وإن إجمالي ما تم تحصيله من جدية التصالح بلغ 250 مليون جنيه حتى الآن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامح «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الإزالة التي تمت لبعض العمارات على الكورنيش برأس البر كانت عبارة عن كافيتريات فقط وفي ظل الانفلات الأمني تم البناء بالمخالفة للقانون وصادر بحقها قرارات إزالة منذ 2012 ولم يتم تنفيذها بسبب الإنفلات الأمني.

وتابعت أن المحافظة قامت بعمل بحث شامل قبل الإزالة والأرض ملك للمحافظة من الأساس وتم التعدي عليها دون وجه حق وتم التواصل مع المخالفين قبل الإزالة وتم إبلاغهم لإخلاء العمارات منذ 6 أشهر وكلهم مقتدرون ماليا وقاموا بتأجير الشقق والمطاعم.

وأكدت محافظ دمياط أنه تم بناء عمارات أخرى بدلا من العشش وتم تسليمها للمستحقين بصورة قانونية مشيرة إلى ان الشقة في المنطقة لا تقل عن مليوني جنيه.

وأوضحت أن المخالفين أقروا بالمخالفة وطلبوا مهلة للبحث عن مكان بديل وتم تعويض المستأجرين وأن حملة الإزالات كانت ضمن الموجة 16 للإزالات والتي تستمر حتى منتصف سبتمبر.

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