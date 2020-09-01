شكرا لقرائتكم خبر عن «المقاولون العرب» تنفذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي غرب مدينة 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس إمام عفيفي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أعمال التوسعات بمحطة معالجة الصرف الصحي غرب مدينة ٦ أكتوبر، التي تنفذها شركة المقاولون العرب بطاقة ١٥٠ الف متر مكعب في اليوم.

وخلال الجولة التي رافقه فيها المهندسون محمد لاشين مدير فرع القاهرة وأشرف عبدالعاطى نائب مدير الفرع وحسام الدين حسنى، تفقد عفيفي ما تم تنفيذه بالمحطة حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى ٣٠٪، وتخدم المحطة مدينة ٦ أكتوبر واكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وتتكون المحطة من المدخل والمصافى وفصل الرمال و٦ أحواض ترسيب ابتدائي و٦ أحواض تهوية و١٢ حوض ترسيب نهائى ووحدة الفلاتر وأحواض تخمير الحمأة وأحواض تجفيف الحمأة ومبنى طلمبات التصافي ومبنى الحمأة المعادة والمواسير بين الأحواض والمبانى الخدمية والسور وأبراج الحراسة.

واطّلع المهندس امام عفيفى نائب رئيس مجلس الإدارة على البرنامج الزمنى للأعمال وناقش كافة البنود من أجل ضمان سير العمل بالمشروع.