شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الدراسات العليا في «حقوق أسيوط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدات كلية الحقوق جامعة اسيوط امتحانات أكثر من ٣٥٠٠ طالب من طلاب مرحلة الدراسات العليا، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات احترازية شديدة من قبل الجامعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ومتابعة الدكتور محمد حسين عبدالعال عميد الكلية، واشراف د. دويب حسين صابر وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا، حيث اتخذت الكلية اجراءات مشددة، بدءا من الحرص على التباعد الاجتماعي.

وبحسب بيان، جرى تقسيم الطلاب على عدد كبير من اللجان بحيث لا يتجاوز عدد طلاب اللجنة الواحدة ١٥ طالبا فقط كما تم إدخال الطلاب من أكثر من منفذ لمنع التزاحم أو الاندفاع، فضلا عن وجود عدد من طلاب الجامعة بمرحلة الليسانس يعملون كمتطوعين لتنظيم دخول الطلاب وتوزيع الكمامات على الطلاب والملاحظين ومراقبي اللجان.

واصطف الطلاب في صفوف متباعدة أثناء الدخول للجان هذا فضلا عن توفير العديد من أجهزة قياس الحرارة والتعقيم المستمر للجان قبل وبعد انعقاد كل امتحان وهو ما يمثل جهدا بارزا لإدارة الجامعة والكلية. وفي وقت سابق تم رفع أرقام جلوس الطلاب ورسم كروكي للجان على الموقع الرسمي للكلية وعلي صفحات السادة أعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور دويب حسين صابر وكيل الكلية للدراسات العليا والمشرف على الامتحانات، أن ادارة الكلية تسعي للانتهاء من الامتحانات على خير وجه خاصة بعد نجاح الكلية في إجراء امتحانات الليسانس وإعلان النتائج في الوقت المحدد.

وأوضح «دويب» أنه من المنتظر الانتهاء من الامتحانات في الرابع عشر من هذا الشهر وسوف تبذل الكلية كل الجهد اللازم للانتهاء من عملية التصحيح في أقرب وقت حتي يتاح للطلاب الالتحاق بالفصل الصيفي، ومن ثم التخرج أو القيد بالدبلومات الأخري بالدراسات العليا.

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