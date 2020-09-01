شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: بناء الشخصية السوية يراعي الجوانب البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الدولة للإعلام، الثلاثاء، لدراسة الشخصية المصرية، أن نهج الحكومة المصرية هو التكامل بين أعمالها والتعاون بين الوزارات المختلفة، وأن زرع القيم المجتمعية والأخلاقية تأثرا بالتغيرات السريعة على مستوى العالم من تكنولوجيات متطورة وغيرها.

وقال «صبحي» إن الوزارة أصدرت استراتيجيتها القومية للشباب من 5-17 عام والاهتمام بهذه الفئة العمرية، مؤكداً أن بناء الشخصية المتزنة السوية يراعي الجوانب البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية، ولذلك تظهر أهمية التنشئة الاجتماعية لبناء قواعد الفكر والأفراد من خلال العمل مع المؤسسات التربوية والتعليمية بجانب النوادي ومراكز الشباب.

وجاء هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تنمية الشخصية المصرية والحفاظ على منظومة القيم والأخلاق المصرية، وجاء بحضور محمد مختار جمعه، وزير الاوقاف، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتورة سعاد عبدالرحيم، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

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الاجتماع الأول حول الشخصية المصرية: هيكل: ضرورة ضم جهود كل الوزارات المعنية في مبادرة ضخمة لإعادة بناء الشخصية المصرية

الاجتماع الأول حول الشخصية المصرية: هيكل: ضرورة ضم جهود كل الوزارات المعنية في مبادرة ضخمة لإعادة بناء الشخصية المصرية