شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير جوي كل 15 يومًا.. محافظ الشرقية يوضح إجراءات مواجهة مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في التصدي لحالات البناء على الأراضي الزراعية، مشدداً على ضرورة رصد المخالفات أولاً بأول وإزالتها فوراً في المهد.

وقال المحافظ خلال الإجتماع الذي عقده الثلاثاء، بحضور اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية: «لن أقبل بوضع حجر أو بناء جديد على الأرض الزراعية، وسيتم محاسبة المقصرين لتراخيهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية».

وكشف المحافظ أنه سيتم تصوير جوي كل 15 يوما لبيان المتغيرات التي تحدث من أشكال التعديات المختلفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وأعمال التعلية والبناء داخل الحيز العمراني، مؤكداً أنه سيتم محاسبة المقصر في الحفاظ على الرقعه الزراعية وإحالته للنيابة العسكرية، وقال: كلنا شركاء في التعامل مع هذه الملفات الهامة والتي توليها الدولة أهمية قصوى لإعادة الإنضباط وللحفاظ على حق الشعب والدولة.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم وضع خطة عمل مع مديرية أمن الشرقية، لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن هناك تنسيق كامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومأموري المراكز والعمد والمشايخ، ومسئولي الحماية المدنية لتوفير الحماية الأمنية اللازمة عند الشروع في تنفيذ قرارات الإزالة للمتعدين.

وطالب المحافظ جهات الولاية بعدم التراخي والإهمال في العمل، مؤكداً أنه سيجري إحالة جميع المخالفات للنيابة العسكرية.

وخلال الإجتماع شدد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، والإستمرار في تنفيذ حملات الإزالة المكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة اللذين لم يتقدموا لتقنين أوضاعهم.

من جانبه، أكد اللواء اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، أنه أصدر تعليماته لمأموري المراكز والأقسام لتجهيز القوات للمشاركة في عمليات الإزالة، والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمنع التعدي على الأرض الزراعية، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها لن تتوانى في الحفاظ على الرقعه الزراعية وإستعادة أراضي أملاك الدولة.

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حضر الاجتماع سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، مع رؤساء المراكز والمدن ومديري مديرية الزراعة ومدير حماية الأراضي ومديري الإدارات الزراعية، ورئيس الإدارة المركزية للري ومدير عام الإصلاح الزراعي ومدير عام الأملاك.