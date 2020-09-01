شكرا لقرائتكم خبر عن من الطوبة الأولى.. محافظ البحر الأحمر يُعلن عن منظومة جديدة لرصد مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه لا مد في فترة التصالح مع مخالفات البناء بعد يوم 30 سبتمبر، موضحًا أن هناك تصالح في بعض المخالفات البنائية، ولكن ليس هناك مصالحة أو تصالح للبناء على أرض الدولة، ويقوموا بالإزالة الفورية للمخالفات على ممتلكات الدولة.
وأضاف «حنفي»، خلال لقاء خاص عبر «سكايب»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «TeN»، أنه تم رصد مخالفات في سنوات سابقة، وجاري إزالتها، منوهًا بأن العديد من التجاوزات في البناء حدثت في فترة الانفلات في 2011.
وأشار إلى أنهم قاموا بإزالة مصنع على أرض بمساحة 1000 متر اليوم بسبب بنائه على أراضي الدولة، موضحًا أن هناك مساحات في الدولة يتم تخطيطها ويقوم البعض بالبناء المخالف عليها، رغم أنها تصب في النهاية في مصلحة المواطن.
وشدد محافظ البحر الأحمر، على أن الإزالة واجبة إذا كانت على أراضي الدولة، ولا تراجع في هذه المسألة، لافتًا إلى أنهم يعملون حاليًا على منظومة لتصوير المخالفات عبر الأقمار الصناعية، مؤكدًا أنها ستطبق قريبًا، وسترصد المخالفات بداية من الطوبة الأولى.
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