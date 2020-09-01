شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة السكك الحديدية: الانتهاء من خطة تطوير المزلقانات آخر 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن تم تطوير 705 مزلقانات حتى الآن، ولدينا خطة لتطوير المزلقانات مستمرة حتى نهاية 2021، مشيرا إلى أن التشغيل التجريبى للقطار المكهرب عام 2022.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن التطوير يجري في جميع قطاعات السكة الحديد، ونسعى لتطوير الخدمات بشكل يليق بالمواطن خلال الفترة المقبلة، مردفاً:" نسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية لقطارات الوجه القبلى خلال الفترة المقبلة".
وتابع رئيس هيئة السكك الحديدية: أنه سيصل 30 جرار قطارات يوم الجمعة المقبل، مضيفا: لدينا ضوابط لتطبيق الإجراءات الاحترازية وغرامات للراكب الذى لا يرتدى الكمامة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة السكك الحديدية: الانتهاء من خطة تطوير المزلقانات آخر 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.