شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن الاستعانة بعلماء مصريين من أمريكا للتدريس بالجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن الدولة المصرية حريصة على أن تنافس الجامعات المصرية الجامعات الدولية الكبرى على مستوى العالم، وذلك ضمن رؤية 2030، موضحا أن الدولة تسعى أن تتضمن الجامعات نظام تعليمى على جودة عالية تتماشى مع احتياجات سوق العالم وليس فقط مصر. وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الجامعات الأهلية مثل الجلالة والعلمين والملك سلمان ستبدأ العمل الشهر المقبل، وتنافس أكبر الجامعات على مستوى العالم، لافتا إلى أن معظم علماء مصر في الولايات المتحدة مشاركين مصر في التدريس بتلك الجامعات.

وأضاف وزير التعليم العالى، في تصريحات لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار، أن الدولة تسعى لاستغلال القوى البشرية التي لدى مصر في تخريج عمالة مدربة من خلال تحسين مستوى التعليم، لافتا إلى أن الجامعات الأهلية ستقدم مستوى تعليمى جيد للغاية، وسيتم الاستعانة بالعديد من العلماء.

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ولفت وزير التعليم العالى، إلى أن جامعة القاهرة بدأت جامعة أهلية، حيث إن هناك عائلة تبرعت بالمبنى والأرض، مشيرا إلى أن معظم الجامعات في الخارج أهلية.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، حيث إن مصاريف الجامعة يتم ضخها في العملية التعليمية، فهى مثلها مثل التعليم الحكومى المجانى فهى لا تهدف للربح.

وأوضح وزير التعليم العالى، أن الدولة المصرية تهتم بالتعليم الحكومى حيث تم إنشاء العديد من الجامعات خلال الفترة الماضية بينها جامعة مطروح والوادى الجديد والأقصر، بجانب إضافة برامج حكومية مجانية.