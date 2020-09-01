شكرا لقرائتكم خبر عن موجز التريندات من تلفزيون الخليج 365..رسوم مسيئة للرسول وإحالة أحمد بسام للجنايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تلفزيون الخليج 365 موجز أخبار التريندات لأهم الأخبار التى تصدرت مواقع البحث والسوشيال ميديا حتى اللحظة.

التريند الأول عن قصة الشاب أحمد بسام زكى المتهم بالتحرش، وقرار المستشار حماده الصاوى، النائب العام بإحالته للجنايات لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه.

قرار الإحالة تضمن تهم التحرش وهتك عرض 3 فتيات وتهديدهم وإفشاء أمور مخلة بالشرف والابتزاز واعتدائه على حرمة الحياة الخاصة بالتقاط صور دون رضاء أصاحبها أثناء أوضاع مخلة واستخدامه حسابً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

التريند الثانى كان خبر القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، على ذمة اتهامه بارتكاب مخالفة بناء لمصنع ملكه بمنطقة البساتين.

وبدأت جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها الموسعة مع رجل الأعمال صلاح دياب، حول مخالفات البناء الخاصة بالمصنع المشار إليه وبعض المخالفات المالية التى كان يتم التحقيق بها خلال الفترة الماضية.

التريند الثالث معانا النهاردة كان من نصيب التنسيق، وانطلاق تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات.

وأوضح السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال التنسيق، أنه هيتم إتاحة تعديل الرغبات أمام الطلاب، حتى اليوم الأخير للمرحلة الثانية للتنسيق المقرر له يوم السبت المقبل 5 سبتمبر.

انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2020 وحتى السبت المقبل

التريند الرابع كان لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للنجمة اللبنانية الكبيرة فيروز.

وأكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن زيارته للنجمة اللبنانية فيروز واللى استمرت قرابة ساعة وربع كانت استثنائية، ورفض أنه يقول اللى قالته ليه فيروز خلال اللقاء، ووصفها بالجميلة والقوية.

ماكرون مشيدا بلقائه مع فيروز: كان استثنائيا ولا أستطيع البوح بما قالته لى

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التريند الخامس النهاردة كان من نصيب الفنانة الراحلة الفاتنة كاميليا، واللى تصدر اسمها مؤشرات محركات البحث النهارده في ذكرى رحيلها فى حادث طائرة مفجع.

وظل لغز وفاة كاميليا مثارا للجدل منذ وقوع حاث الطائرة اللى تفحمت فيه جثتها وحتى الأن ، وقيل إنه حادث مدبر، وتعددت الاتهامات.

ومن عجائب الأقدار أن الفنان الراحل عبدالسلام النابلسى تنبأ لكاميليا في مشهد بآخر أفلامها بالنهاية دى وانها هتموت محترقة في طيارة.

التريند السادس رياضى وكان من نصيب محمود كهرباء نجم النادى الأهلى

ويُجهز حاليا "كهربا" شكوى جديدة تمهيداً لتقديمها للاتحاد الدولى ضد الزمالك، للمطالبة بتعويض مادى عن الأضرار اللى اتعرض لها بعد مقاضاته على خلفية أزمة رحيله عن النادى الأبيض لأفيش البرتغالى،

وطعن كهربا فى صحة تجديده للزمالك بحجه ان النادى وثق عقده في توقيت غير قانونى، وأكد أن رحل عن القلعة البيضاء بعد انتهاء عقده.

التريند السابع كان عن الرسوم المسيئة للنبى محمد، وفى استفزاز جديد لمشاعر العالم الإسلامى، أعادت مجلة شارلى إبدو الساخرة نشر الرسوم المسيئة للنبى محمد، بالتزامن مع انطلاق محاكمة مشتبه بهم فى دعم منفذى الهجوم اللى تعرضت له المجلة فى يناير 2015.

وكان الهجوم أسفر عن مقتل 12 شخصًا، ‏من بينهم العديد من أشهر رسامى الكاريكاتير فى فرنسا.‏

وكتب فريق تحرير تشارلي إبدو أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لإعادة نشر الرسوم، ‏قائلاً إنه ضروري مع بدء المحاكمة.

وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية موجز التريندز من تليفزيون الخليج 365، أعده لحضراتكم محمد الحناوى وقدمه شروق وجدى ورامى الحلوانى.