شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يشارك فى صلاة من أجل السلام مع المسئولين فى ولاية ويسكونسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فى صلاة قام بها قس أسود مشارك فى المائدة المستديرة المنعقدة فى كينوشا بولاية ويسكونسن التى شهدت أعمال عنف وشغب بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود، يدعى جايكوب بلايك، أصيب على اثرها بشلل نصفى ، ودعا القس إلى إحلال السلام والتعاطف والمحبة بين الجميع، مطالبا بالتعاون بين الكنائس وأقسام الشرطة لتمرير رسالة تعاون وتعاطف بين الجميع.

وشكر الرئيس الأمريكى ، القس على أداء هذه الصلاة مؤكدا على أن هذا ما يريده للمدينة أن يعود الأمن والسلام إليها وأن ينعم الجميع بالاستقرار مرة أخرى بعد توقف أعمال العنف.

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وتقدم الرئيس مرة أخرى بالشكر لقوات إنفاذ القانون والشرطة على إعادة الأمن فى المدينة. وقال المشاركون فى المائدة المستديرة أنهم لا يريدون عودة العنف مرة أخرى، وتقدموا بالشكر للرئيس على اهتمامه بالمجئ وإعادة النظام إلى كينوشا ، ولم يتحدث ترامب ، أم جايكوب بلايك، واصفا إياها بأنها سيدة رائعة ولكنه تحدث مع القساوسة وهم يدركون موقفه، قائلا إن هناك تحقيق فيما حدث وسيتم تطبيق العدالة.

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إن زيارته اليوم لولاية ويسكونسن تهدف إلى إظهار الدعم للأمريكيين فى كينوشا التى شهدت اندلاع احتجاجات وأعمال عنف بعد إطلاق الشرطة النار على مواطن أسود، وهو ما أصابه بالشلل النصفى: "لقد كانت ولاية ويسكونسن جيدة جدًا بالنسبة لي".

وأضاف ترامب خلال المائدة المستديرة حول سلامة المجتمع في كينوشا: "نحن جميعًا بأمان ، ونحن آمنون بسبب تطبيق القانون". "ونحن نكرمكم ونشكركم."ثم دعا الرئيس الأمريكيين إلى "إدانة الخطاب الخطير المناهض للشرطة" أينما ظهر.