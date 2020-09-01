شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الإصابة بمرض السكر؟.. وزارة الصحة تجيب × إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر واحد من الأمراض الأكثر شيوعا، خصوصا بين كبار السن ولكن يصاب به عدد كبير من الشباب والأطفال، ولا بد من اتباع عادات غذائية أو ممارسة التمارين الرياضية للوقاية منه، خصوصا مع انتشار فيروس كورونا الذى ضرب العالم. ونشرت وزارة الصحة، عبر حسابها بموقع تويتر، "إنفوجراف" حول كيفية حماية أنفسنا من أمراض السكر.



وزارة الصحة والسكان المصرية عبر تويتر

وعلقت وزارة الصحة: "العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا يمكنكم معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر".



كيف تحمي نفسك من الإصابة بمرض السكر؟

وذكر إنفوجراف وزارة الصحة، عبر موقع تويتر، الذى جاء تحت عنوان "كيف تحمي نفسك من الإصابة بمرض السكر؟" أنه من خلال اتباع عدد من الإرشادات الضرورة أن يتبعها أي شخص للوقاية من مرض السكر، مؤكدا ضرورة تناول غذاء صحى يحتوى على الفواكه والخضراوات، والتقليل من استهلاك السكر والدهون.

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وأكد الإنفوجراف ضرورة الحرص على ممارسة النشاط البدنى لمدة 30 دقيقة في معظم الأيام، والامتناع عن تعاطى التبغ.

من جانب آخر، أكد الدكتور إيهاب عطية مدير إدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، أن مصر ما زالت تمر بالموجة الأولى من فيروس كورونا، ولم تأت حتى الآن الموجة الثانية من الفيروس، مشيرا إلى خطورة استهتار البعض بالإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف مدير إدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن البعض يعتبر كورونا نوع برد وسيذهب وهذا أمر غير صحيح، لافتا إلى أن فيروس كورونا هو وباء ليس له مقياس أو كتالوج.