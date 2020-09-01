نشرة الحوادث المسائية.. إحالة أحمد بسام زكي للجنايات واتهام طبيب شهير بالتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

عباس أبوالحسن وتميم يونس يتهمان طبيب أسنان بالتحرش

تقدم المحامي حسن أبو العينين، وكيلا عن الفنانين عباس أبو الحسن، وتميم يونس، ببلاغ رسمي، للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد طبيب أسنان شهير لاتهامه بالتحرش الجنسي بهما.

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النائب العام يحيل أحمد بسام زكي للجنايات

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

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كيف تستخرج جواز السفر خلال 24 ساعة (فيديو)

واصلت وزارة الداخلية تطوير آليات العمل وإتاحة العديد من الخدمات المستحدثة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التي تضطلع بتقديمها للمواطنين والأجانب متضمنة كافة التيسيرات والتسهيلات الممكنة لهم.

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تفاصيل ضبط المتهم بقتل طبيب روض الفرج

أدلى المتهم بذبح طبيب داخل منزله بمنطقة روض الفرج، باعترافاته أمام جهات التحقيق، كما قرر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الواقعة.

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أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب بقيمة 300 ألف جنيه

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

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سقوط عصابة لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع في النزهة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالنزهة.

الإدارية العليا تنتهي من طعون مرشحي مجلس الشيوخ وترسلها للوطنية للانتخابات

انتهت المحكمة الإدارية العليا، من الفصل في الطعون الانتخابية التي تلقتها على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عقب انتهاء مدة الفصل المحددة بمدة 10 أيام، وتم ارسال الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات.

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