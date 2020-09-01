"بيتي بيولع".. شخص يستنجد بالمطافي ومفاجأة بموقع الحريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: "إلحقوني بيتي بيولع".. بهذه العبارة استنجد صاحب منزل بشرطة النجدة لإنقاذه وأسرته من الموت حرقا. قوات الحماية المدنية تحركت سريعا لتكتشف كذب المُبلغ. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفى عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة باستنجاد شخص يدعى "إبراهيم حماد" بنشوب حريق بمنزله. Advertisements دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء، تزامنا مع انتقال قوة من قسم الحوامدية. وتبين نشوب الحريق بمخلفات مجاورة لمنزل المبلغ بشارع بدران جنوب المحافظة، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق سريعا. بسؤال مالك المنزل عن سبب ادعاءه نشوب حريق داخل منزله برر فعلته "كنت خايف النار توصل للبيت". وتم تنفيذ عملية التبريد وتحرير محضر بالواقعة.

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