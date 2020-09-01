بعد 18 يوم زواج.. لغز اختفاء "عروس العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات اختفاء طالبية بالثانوية العامة بمركز العياط جنوب المحافظة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من مأمور قسم العياط بورود بلاغ باختفاء طالبة بالصف الثالث الثانوي.

وكشفت التحريات الأولية أن الطالبة تدعى "هاجر.ع."، 19 سنة، وشهرتها "ياسمين" متزوجة منذ 18 يوما بعد خطوبة استمرت عامين.

الطالبة غادرت منزلها صباح الاثنين الماضي لأداء امتحان الدور الثاني للثانوية العامة بمدرسة صلاح سالم الثانوية بمركز العياط.

تتبع رجال المباحث خط سير المتغيبة، وتبين أنها استقلت سيارة من قرية العطف حتى مركز العياط، ثم توك توك وصولا إلى موقف المنيب قبل أن تستقل سيارة أجرة توقفت بمحيط محطة مترو المنيب.

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واستدعى رجال الشرطة سائق الأجرة الذي تعرف على صورة الطالبة مكتفيا بالقول "سألتني عن مواصلات السيدة عائشة قبل ما تنزل".

مصدر مقرب من أسرة الطالبة أكد أن هاتفها مغلق، كما أنها لم تؤدي الامتحان -بالرجوع إلى مسؤولي المدرسة- مشددا على حسن علاقتها بزوجها "كانوا مخطوبين بقالهم سنتين" مختتما حديثه "كانت لابسة مشغولات ذهبية بنحو 50 جراما".

وناشدت أسرة "هاجر" أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة بسرعة التوصل إلى مكان اختفاء ابنتهم والأسباب الكامنة وراء ذلك.

وشكل العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة، فريق بحث بقيادة العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين تنسيقا مع وحدة مباحث العياط برئاسة الرائد محمد إدريس؛ لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.