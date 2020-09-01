أخبار مصر | أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، حيث تشهد البلاد استقرار في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان لها، أن نسبة الرطوبة تصل الي 75%، وهو أقل من معدل الفترة الماضية مما يخفف الإحساس بحرارة الجو.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.

وأوضحت الهيئة أن البلاد اليوم طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية.

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وأكدت الهيئة أن جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة الي أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة الي رعدية احيانا 30% علي مناطق متفرقة في جنوب سيناء والوياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي الي اضطراب الملاحة

وتبلغ درجات الحرارة اليوم بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.