مصر | شاب يعذب شقيقه المعاق حتى الموت بحدائق حلوان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شاب يعذب شقيقه المعاق حتى الموت بحدائق حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة حدائق حلوان جريمة بشعة، حيث اعتدى شاب على شقيقه المعاق بالضرب حتى الموت، وتم ضبط المتهم وجاري مناقشته في الواقعة.

تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من المستشفى العام باستقبال جثة شاب عشريني، متوفى ويظهر على جسده آثار ضرب وكدمات، وبالانتقال والفحص وبتكثيف التحريات تبين قيام شقيقه الأكبر بضربه حتى الموت، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.