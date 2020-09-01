مصر | سألت عن السيدة عائشة.. مفاجآت حول اختفاء طالبة في ظروف غامضة بالعياط

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سألت عن السيدة عائشة.. مفاجآت حول اختفاء طالبة في ظروف غامضة بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من جهودهم لكشف ملابسات واقعة اختفاء طالبة، بالثانوية العامة بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد إدريس رئيس مباحث مركز شرطة العياط، باختفاء طالبة بالصف الثالث الثانوي.

تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة توصلت إلى أن الطالبة تدعى "هاجر.ع."، 19 سنة، وشهرتها ياسمين، متزوجة منذ 18 يوما بعد خطوبة استمرت عامين.

وأضافت التحريات أن الطالبة غادرت منزلها صباح الاثنين الماضي لأداء امتحان الدور الثاني للثانوية العامة بمدرسة صلاح سالم الثانوية بمركز العياط، واختفت بعدها في ظروف غامضة.

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بالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتتبع خط سير الطالبة.

جهود فريق البحث توصلت إلى أن الطالبة استقلت سيارة من قرية العطف حتى مركز العياط، ثم توك توك وصولا إلى موقف المنيب قبل أن تستقل سيارة أجرة توقفت بمحيط محطة المنيب.

وتوصل الرائد عادل طلبة معاون مباحث المركز إلى سائق الميكروباص الذي استقلت الطالبة معه يوم اختفائها، وتعرف على صورتها: "سألتني عن مكان مواصلات السيدة عائشة قبل ماتنزل من العربية"، على حسب قوله.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال أسرتها الذين أكدوا أن هاتفها مغلق منذ يوم اختفائها، إضافة إلى أنها لم تؤدي الامتحان، موضحين أنها علاقتها حسنة بزوجها: "كانوا مخطوبين بقالهم سنتين"، مشيرين "كانت لابسة مشغولات ذهبية بنحو 50 جراما".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.