مصر | مصرع ربة منزل إثر إصابتها بتسمم في العياط

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع ربة منزل إثر إصابتها بتسمم في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيبت ربة منزل بحالة تسمم، لفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة داخل مستشفي العياط المركزي، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود إشارة لمأمور مركز شرطة العياط، من مستشفي العياط المركزي، بوصول ربة منزل مصابة بحالة إعياء شديدة، واشتباه إصابتها بتسمم ووجود شبهة جنائية حول إصابتها، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفي.

وبسؤال مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة عن وجود شبهة جنائية حول وفاتها قال أن رجال مباحث مركز شرطة العياط، يستمعوا إلى أقوال أسرتها للتأكد من وجود شبهة جنائية حول وفاتها من عدمه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.